Тальбо с первых минут сыграет в воротах «Миннесоты» в шестом матче серии с «Сент-Луисом»

Голкипер «Миннесоты Уайлд» Кэм Тальбо сыграет с первых минут в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз», сообщает журналист Майкл Руссо.
Марк-Андре Флёри, сыгравший до этого во всех пяти встречах, начнёт игру в запасе.
В регулярном сезоне НХЛ 34-летний Тальбо провёл 49 матчей, отразив 91,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,77. В Кубке Стэнли — 2022 он ни разу не выходил на лёд.
37-летний Флёри в регулярке принял участие в 51 матче за «Чикаго Блэкхоукс» и «Миннесоту», отразив 90,8% бросков, пропуская в среднем 2,90 шайбы. В плей-офф голкипер провёл пять встреч, процент отражённых бросков — 90,6%, коэффициент надёжности — 3,04.
Счёт в серии между «Сент-Луисом» и «Миннесотой» — 3-2 в пользу «Блюз».
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