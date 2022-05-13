Дубль Свечникова не помог «Каролине» обыграть «Бостон» в шестом матче плей-офф НХЛ

«Бостон Брюинз» одержал победу над «Каролиной Харрикейнз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 5:2. Встреча прошла в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден».

Счёт на 21-й минуте открыл Брэд Маршан. В концовке второго периода Чарли Койл увеличил преимущество хозяев льда. На 44-й минуте российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников сократил отставание в счёте, но через четыре минуты Эрих Хаула снова увеличил отрыв.

На 51-й минуте вратаря «Каролины» Антти Раанту огорчил Дерек Форборт, а на 56-й минуте пустые ворота поразил Кёртис Лазар. На 58-й минуте Свечников оформил дубль.

Российский нападающий провёл на льду 17 минут и 34 секунды. В шести матчах текущего плей-офф НХЛ в активе россиянина 4 (3+1) очка. Голкипер «Харрикейнз» Пётр Кочетков остался в запасе.

Счёт в серии равный — 3-3.