Дубль Свечникова не помог «Каролине» обыграть «Бостон» в шестом матче плей-офф НХЛ

«Бостон Брюинз» одержал победу над «Каролиной Харрикейнз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 5:2. Встреча прошла в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден».
Счёт на 21-й минуте открыл Брэд Маршан. В концовке второго периода Чарли Койл увеличил преимущество хозяев льда. На 44-й минуте российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников сократил отставание в счёте, но через четыре минуты Эрих Хаула снова увеличил отрыв.
На 51-й минуте вратаря «Каролины» Антти Раанту огорчил Дерек Форборт, а на 56-й минуте пустые ворота поразил Кёртис Лазар. На 58-й минуте Свечников оформил дубль.
Российский нападающий провёл на льду 17 минут и 34 секунды. В шести матчах текущего плей-офф НХЛ в активе россиянина 4 (3+1) очка. Голкипер «Харрикейнз» Пётр Кочетков остался в запасе.
Счёт в серии равный — 3-3.
- 13 мая 2022
-
05:18
-
04:43
-
04:15
-
04:14
-
00:02
- 12 мая 2022
-
23:24
-
23:07
-
22:12
-
21:51
-
21:33
-
21:06
-
20:40
-
19:50
-
19:24
-
18:32
-
18:12
-
17:56
-
17:45
-
17:39
-
17:09
-
17:00
-
16:36
-
16:07
-
15:41
-
15:15
-
15:12
-
15:10
-
14:59
-
13:57
-
13:46
-
12:30
-
12:27
-
12:12
-
12:03
-
11:45