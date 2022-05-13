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Дубль Свечникова не помог «Каролине» обыграть «Бостон» в шестом матче плей-офф НХЛ

Дубль Свечникова не помог «Каролине» обыграть «Бостон» в шестом матче плей-офф НХЛ
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«Бостон Брюинз» одержал победу над «Каролиной Харрикейнз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 5:2. Встреча прошла в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден».

Счёт на 21-й минуте открыл Брэд Маршан. В концовке второго периода Чарли Койл увеличил преимущество хозяев льда. На 44-й минуте российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников сократил отставание в счёте, но через четыре минуты Эрих Хаула снова увеличил отрыв.

На 51-й минуте вратаря «Каролины» Антти Раанту огорчил Дерек Форборт, а на 56-й минуте пустые ворота поразил Кёртис Лазар. На 58-й минуте Свечников оформил дубль.

Российский нападающий провёл на льду 17 минут и 34 секунды. В шести матчах текущего плей-офф НХЛ в активе россиянина 4 (3+1) очка. Голкипер «Харрикейнз» Пётр Кочетков остался в запасе.

Счёт в серии равный — 3-3.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 6-й матч
13 мая 2022, пятница. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
5 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Маршан (Клифтон, Койл) – 20:46 (5x5)   2:0 Койл (Пастрняк, Маршан) – 38:04 (5x4)   2:1 Свечников (Джарвис) – 43:24 (5x5)   3:1 Хаула (Макэвой) – 47:08 (5x5)   4:1 Форборт (Носек) – 50:43 (5x5)   5:1 Лазар (Фолиньо, Носек) – 55:43 (en)   5:2 Свечников (Нечас, Славин) – 57:30 (5x4)
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