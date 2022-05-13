Гол Кучерова помог «Тампе» победить «Торонто» и сравнять счёт в серии

В Тампе на стадионе «Амали-Арена» в шестом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой американской команды со счётом 4:3.



Первую шайбу забросил игрок «Тампы» Ондржей Палат на 18-минуте. На 31-й минуте счёт удвоил Энтони Чирелли. Через минуту забил игрок канадцев Остон Мэттьюс. На 40-й минуте две шайбы забросил Джон Таварес. На 50-й минуте гол за «Тампу» забил российский нападающий Никита Кучеров. На 80-й минуте, в овертайме, Брейден Пойнт забил золотой гол, тем самым принеся победу «Тампе».



Таким образом, счёт в серии стал ничейным — 3:3. Решающая игра серии состоится 15 мая в Торонто.

Напомним, регулярный чемпионат «Тампа» завершила на пятом месте в турнирной таблице, записав в свой актив 110 очков. «Торонто», в свою очередь, финишировал на третьем месте, набрав 115 очков.



Действующим победителем турнира является «Тампа-Бэй Лайтнинг», которая в финальной серии прошлого года обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1.