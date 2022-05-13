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Гол Кучерова помог «Тампе» победить «Торонто» и сравнять счёт в серии

Гол Кучерова помог «Тампе» победить «Торонто» и сравнять счёт в серии
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В Тампе на стадионе «Амали-Арена» в шестом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой американской команды со счётом 4:3.

Первую шайбу забросил игрок «Тампы» Ондржей Палат на 18-минуте. На 31-й минуте счёт удвоил Энтони Чирелли. Через минуту забил игрок канадцев Остон Мэттьюс. На 40-й минуте две шайбы забросил Джон Таварес. На 50-й минуте гол за «Тампу» забил российский нападающий Никита Кучеров. На 80-й минуте, в овертайме, Брейден Пойнт забил золотой гол, тем самым принеся победу «Тампе».

Таким образом, счёт в серии стал ничейным — 3:3. Решающая игра серии состоится 15 мая в Торонто.

Напомним, регулярный чемпионат «Тампа» завершила на пятом месте в турнирной таблице, записав в свой актив 110 очков. «Торонто», в свою очередь, финишировал на третьем месте, набрав 115 очков.

Действующим победителем турнира является «Тампа-Бэй Лайтнинг», которая в финальной серии прошлого года обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 6-й матч
13 мая 2022, пятница. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Палат – 17:38 (4x4)   2:0 Чирелли – 30:46 (4x5)   2:1 Мэттьюс (Джордано, Нюландер) – 31:40 (5x5)   2:2 Спецца (Таварес, Каше) – 39:26 (5x5)   2:3 Таварес (Нюландер, Керфут) – 39:52 (5x5)   3:3 Кучеров (Пойнт, Стэмкос) – 49:20 (5x3)   4:3 Пойнт (Киллорн, Хагель) – 78:04 (5x5)
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