Тарасенко вместе с двумя партнёрами установил историческое достижение для «Сент-Луиса»

«Сент-Луис Блюз» обыграл «Миннесоту Уайлд» в шестом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 5:1.«Блюзмены» обеспечили себе выход в следующую стадию Кубка Стэнли — 2022.



Хоккеисты «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, Райан О`Райлли и Дэвид Перрон сумели установить историческое достижение. По итогам серии с «Миннесотой Уайлд» (4-2) все три хоккеиста сумели забросить по пять шайб. Как сообщает пресс-служба НХЛ, это первый случай в истории «Сент-Луиса», когда три игрока забили минимум по пять голов в одной серии плей-офф.



Во всей лиге последний раз это произошло в 1991 году, когда хоккеисты «Монреаль Канадиенс» Брент Гилкрист, Расс Куртнолл и Стефан Рише забросили по пять шайб в одной серии с «Баффало Сэйбрз» (4-2).