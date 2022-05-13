Стал известен тренерский штаб Дмитрия Рябыкина в «Авангарде»
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Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков рассказал о тренерском штабе нового главного тренера клуба Дмитрия Рябыкина.
«1 мая мы объявили о назначении Дмитрия Рябыкина. Его тренерский штаб: Курьянов, Звягин, Аболиньш (видеотренер), также к нам присоединится известный белорусский специалист Микульчик, который будет отвечать за оборону», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, по окончании сезона «Авангард» покинул канадский специалист Боб Хартли, являвшийся его главным тренером. Вместе с 61-летним специалистом омский клуб стал обладателем Кубка Гагарина 2021 года, в финальной серии обыграв ЦСКА со счётом 4-2. В плей-офф 2022 года омичи уступили во втором раунде «Магнитке» — 3-4.
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