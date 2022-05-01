Красивый жест от безысходности. «Авангард» возглавил легенда клуба и экс-помощник Хартли

Последние четыре года «Авангард» провёл под руководством одного тренера – такой стабильности в клубе не было с эпохи Валерия Белоусова в начале века. Теперь в истории «ястребов» начинается новая глава. Насколько насыщенной, успешной и длинной она окажется – непонятно, но очень интересно.

Замена Боба Хартли на Дмитрия Рябыкина выглядит сколько логичным, столько же и изящным решением руководителей клуба. Сюжет действительно получается красивым: ученик получает место учителя, обеспечивая преемственность тренерских идей. Рябыкин ассистировал Хартли на протяжении всех его четырёх сезонов в России. За это время экс-защитник омской команды получил весьма многогранный тренерский опыт – поражение в финале, вылет в первом раунде, победа в плей-офф, поражение в седьмом матче второго раунда. До этого специалист по году отработал в штабах Фёдора Канарейкина и Андрея Скабелки, так что удивить его довольно сложно.

Экс-наставник «Авангарда» Сергей Герсонский считает, что Рябыкин способен взять на себя руководство омской командой. «То, что сделал Хартли, – это действительно система, – говорил «Чемпионату» в апреле Герсонский. – Он написал много тактик для команд Высшей и Молодёжной лиг. Не все ещё успели их освоить. Но его помощники владеют всей информацией. Дмитрий Рябыкин, на мой взгляд, готов принимать правильные решения в роли главного тренера».

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Вместе с тем не до конца неясно, что представляет собой Рябыкин как главный тренер. Какой тренерской философии он придерживается? Какой хоккей будет ставить команде? Действительно ли станет продолжателем того игрового стиля, который «Авангард» получил при Хартли, или начнёт гнуть свою линию? Как будет выстраивать коммуникацию с игроками и штабом? И кто, кроме Антона Курьянова и Сергея Звягина, войдёт в этот штаб?

Сам Рябыкин после завершения сезона отмечал, что игровой почерк канадского специалиста одобряет. «Мне нравится тот агрессивный, нацеленный на давление хоккей, который ставит Хартли, – делился Дмитрий с Russia-Hockey.ru. – Также, на мой взгляд, он очень тонко выстраивает работу всего тренерского штаба. Ему интересно мнение каждого специалиста, идёт коллективный поиск оптимальных решений по каждому игроку, тройке и пятёрке — как нашей, так и соперника».

Впрочем, игровая модель будет во многом зависеть от подбора хоккеистов, а контуры нового «Авангарда» пока просматриваются с трудом. Накануне омичи объявили о расставании сразу с шестью хоккеистами. И если потери Ярослава Косова и Никиты Комарова едва ли можно назвать чувствительными, то четырёх других хоккеистов заменить в экстраординарной рыночной ситуации будет непросто. «Ястребы» лишились сразу двух российских центров – Кирилла Семёнова и Николая Прохоркина, а также попрощались с защитниками Алексеем Емелиным и Кириллом Готовцом.

Дмитрий Рябыкин и Боб Хартли Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Всё это означает, что сибирякам придётся наполовину перестраивать сразу две линии. На данный момент оборона омичей состоит всего из четырёх хоккеистов, а центральная ось нападающих представлена только Корбэном Найтом. Правда, его старый контракт истёк вчера, а судьба нового ввиду массовой обратной миграции легионеров – под огромным вопросом. Впрочем, даже если канадский форвард поедет в Омск, масштабного кадрового реформирования «Авангарду» не избежать. От того, какую роль в подборе игроков будет играть Рябыкин, тоже во многом зависят его перспективы в новой должности. Насколько внимательно селекционеры прислушаются к руководителю-дебютанту?

Особое значение для Дмитрия наверняка имеет доверие со стороны работодателей. Будет удивительно, если стартовый сезон в качестве первого пилота сложится для Рябыкина идеально. Локальные неудачи по ходу первого для себя тренерского сезона терпел даже Сергей Фёдоров, который вчера взял с ЦСКА Кубок Гагарина. Какой кредит доверия готовы выписать Рябыкину в «Авангарде»?



Косвенные признаки свидетельствуют о том, что убеждённость в способностях Рябыкина имеет у омских руководителей достаточно осязаемые границы. Хартли покинул «ястребов» 4 апреля. С тех пор никто из управляющих клубом не называл Рябыкина его преемником. Напротив, в команде откровенно сообщали о том, что ведут переговоры с другими специалистами.



«Ведём переговоры, пока рано что-то говорить. Ждём ответа от потенциальных кандидатов. Конечно, есть цель найти тренера побыстрее. Любая трансферная кампания подстраивается под конкретного главного тренера», – полторы недели назад говорил «Чемпионату» генменеджер омичей Алексей Волков.

В таком контексте назначение Рябыкина становится не осознанным выбором, призванным поддержать клубную преемственность, а вынужденной необходимостью. Получается так, что поиск тренера на стороне просто не дал быстрого результата – и в Омске обратились к хорошо знакомому специалисту. Есть ли гарантии, что «ястребы» смогут искренне довериться Рябыкину и не продолжат этот поиск после его первых поражений – это, пожалуй, главный вопрос ближайшего будущего для «Авангарда».



Как бы то ни было, омичей есть за что похвалить. Эксперименты в российском хоккее – редкость, и решиться на них всегда довольно сложно. «Авангард» пошёл на риск и может подарить не только себе, но и лиге нового самостоятельного и интересного тренера. Рябыкин по совокупности игровой и тренерской карьеры провёл в сибирском клубе 19 лет – почти половину своей жизни – и этот шанс заслужил.