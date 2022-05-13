Генменеджер «Авангарда»: Сошников уверен, что ему удастся договориться с одним из клубов
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Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков сообщил, что нападающий Никита Сошников рассчитывает подписать контракт с клубом Национальной хоккейной лиги.
«У Сошникова жена из Америки, он смотрит в сторону НХЛ, и он почти уверен, что ему удастся договориться с одним из клубов. Но мы с Никитой хорошо поговорили, если у него не получится за океаном и он решит всё-таки играть в России, то с «Авангардом» будет разговаривать в первую очередь. Корбан — очень светлый человек, у него отец пастор. Когда мы с ним общаемся, он очень честен, и если у него будет желание вернуться в Россию, то он будет с нами в первую очередь разговаривать», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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