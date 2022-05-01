Агент Сошникова: у Никиты есть предложение из «Авангарда». Всё в его понимании

Хоккейные агенты Юрий Николаев и Александр Черных, представляющие интересы нападающего Никиты Сошникова, поделились информацией о возможных вариантах продолжения карьеры своего клиента.

«Есть предложение от омского клуба. Мы смотрим ситуацию, всё находится в понимании его самого», — сказал Николаев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Павлу Панышеву и Сергею Емельянову.

«Он всё взвешивает – и кто будет тренером, и какая локация, и какой будет подобран состав. Понимаете – кому-то достаточно просто финансовых условий контракта, а кто-то задаёт вопросы – а с кем я буду играть, а в каком звене? Многие анализируют ситуацию комплексно и изучают всю структуру команды», — добавил Черных.