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Самсонов начнёт шестой матч с «Флоридой» в старте. «Вашингтон» проигрывает в серии 2-3

Самсонов начнёт шестой матч с «Флоридой» в старте. «Вашингтон» проигрывает в серии 2-3
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт объявил, что в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» (2-3) в воротах команды с первых минут выйдет российский голкипер Илья Самсонов.

В прошлой встрече «столичные» упустили преимущество, выигрывая 3:0, и потерпели поражение со счётом 3:5. Самсонов отразил 33 из 38 бросков.

Счёт в серии — 3-2 в пользу «Флориды». Следующий матч между командами состоится в ночь с 13 на 14 мая и стартует в 2:30 мск.

Первый матч завершился победой «Вашингтона» со счётом 4:2. Во второй игре «Флорида» сравняла счёт в серии, обыграв столичный клуб со счётом 5:1. Третий матч завершился победой «Вашингтона» со счётом 6:1. В четвёртом матче победу одержала «Флорида» – команда решила исход игры только в овертайме (3:2).

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