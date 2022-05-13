Франция отыгралась с 0:2, но всё равно уступила Словакии на чемпионате мира по хоккею

В Хельсинки (Финляндия) на стадионе «Ледовый дворец» завершился матч стартового дня чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Словакии и Франции. Встреча закончилась победой словацкой команды со счётом 4:2 (1:0, 2:2, 1:0).
На 11-й минуте Павол Регенда вывел сборную Словакии вперёд. На 22-й минуте Томаш Татар успел на добивание после броска Юрая Слафковски и реализовал большинство. На 27-й минуте Антони Реш с передачи Луи Будона отыграл один гол. На 33-й минуте Жорданн Перре сравнял счёт. На 39-й минуте Самуэль Такач с передачи Адама Лишки вновь вывел словаков вперёд. Точку в матче поставил Павол Регенда, оформивший дубль.
Напомним, чемпионат мира стартовал сегодня, 13 мая, в Хельсинки и Тампере. Он продлится до 29 мая 2022 года. В следующем матче Словакия 14 мая сыграет с Германией. Франция 16 мая встретится с Казахстаном.
- 13 мая 2022
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