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Франция отыгралась с 0:2, но всё равно уступила Словакии на чемпионате мира по хоккею

Франция отыгралась с 0:2, но всё равно уступила Словакии на чемпионате мира по хоккею
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В Хельсинки (Финляндия) на стадионе «Ледовый дворец» завершился матч стартового дня чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Словакии и Франции. Встреча закончилась победой словацкой команды со счётом 4:2 (1:0, 2:2, 1:0).

ЧМ-2022. Группа A
13 мая 2022, пятница. 16:20 МСК
Франция
Окончен
2 : 4
Словакия
0:1 Регенда (Грман, Роман) – 10:23 (5x5)   0:2 Татар (Слафковски, Лантоши) – 21:54 (5x4)   1:2 Реш (Будон) – 26:06 (5x5)   2:2 Перре (Клеро, Овитю) – 32:49 (5x5)   2:3 Такач (Лишка, Немец) – 38:03 (5x5)   2:4 Регенда (Слафковски, Черешняк) – 59:52 (en)

На 11-й минуте Павол Регенда вывел сборную Словакии вперёд. На 22-й минуте Томаш Татар успел на добивание после броска Юрая Слафковски и реализовал большинство. На 27-й минуте Антони Реш с передачи Луи Будона отыграл один гол. На 33-й минуте Жорданн Перре сравнял счёт. На 39-й минуте Самуэль Такач с передачи Адама Лишки вновь вывел словаков вперёд. Точку в матче поставил Павол Регенда, оформивший дубль.

Напомним, чемпионат мира стартовал сегодня, 13 мая, в Хельсинки и Тампере. Он продлится до 29 мая 2022 года. В следующем матче Словакия 14 мая сыграет с Германией. Франция 16 мая встретится с Казахстаном.

Турнирная таблица ЧМ-2022
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