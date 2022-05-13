В ролике на церемонии открытия ЧМ-2022 показали легендарный гол в ворота России

Состоялась церемония открытия чемпионата мира — 2022 в Финляндии. В посвящённом ему ролике показали легендарный гол финского нападающего Микаэля Гранлунда в ворота сборной России.

Ровно 11 лет назад, 13 мая 2011 года, сборные России и Финляндии встречались в рамках полуфинала чемпионата мира. В начале второго периода Гранлунд открыл счёт. После вбрасывания в зоне россиян шайба покатилась к лицевому борту, где её подобрал Дмитрий Калинин. Гранлунд совершил успешный отбор. Находясь за воротами, он поднял шайбу на клюшке, быстро выехал к штанге и закинул шайбу в ближнюю девятку, «распечатав» Константина Барулина.

Видео момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Этот гол получил всемирную известность. Через несколько недель после ЧМ-2011 в Финляндии выпустили почтовую марку, посвящённую шайбе Гранлунда. Подобный стиль теперь называется «голом Гранлунда».