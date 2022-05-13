Как стало известно «Чемпионату», нападающий Илья Каблуков подпишет однолетнее соглашение с московским «Динамо».
34-летний форвард минувший сезон провёл в омском «Авангарде». Каблуков принял участие в 28 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи, суммарно набрав четыре результативных балла. В плей-офф нападающий сыграл 11 матчей и набрал одно очка за голевой пас.
За карьеру в КХЛ Каблуков успел поиграть за «Торпедо», «Спартак», «Атлант», СКА и «Авангард». Кроме того, он является олимпийским чемпионом (2018).
Напомним, по итогам регулярного чемпионата динамовцы заняли четвёртое место в таблице Западной конференции и вышли в плей-офф-2022, где во втором раунде уступили будущему чемпиону — московскому ЦСКА — в четырёх матчах.
- 13 мая 2022
-
22:18
-
21:56
-
21:30
-
20:58
-
20:50
-
20:46
-
20:25
-
19:57
-
19:28
-
19:20
-
19:10
-
19:00
-
18:40
-
18:39
-
18:28
-
18:17
-
17:47
-
17:39
-
17:15
-
16:55
-
16:37
-
16:20
-
16:11
-
15:57
-
15:45
-
15:31
-
15:20
-
15:14
-
15:10
-
15:08
-
15:05
-
15:01
-
14:54
-
14:50
-
14:46