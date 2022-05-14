«Вашингтон» избежал вылета из плей-офф, сумев сравнять счёт в матче на последней минуте

В эти минуты проходит шестой матч 1/4 плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталс» в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал-Уан Арена» принимает «Флориду Пантерз».

На момент написания новости в игре закончилось основное время и идёт перерыв перед овертаймом.

На 19-й минуте третьего периода нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши с передачи Энтони Манта и Евгения Кузнецова сравнял счёт в матче, сделав его 3-3, тем самым помог «Вашингтону» перевести игру в овертайм и избежать вылета из плей-офф.

В составе «Вашингтона» забитыми шайбами также отметились Ник Дауд, и Никлас Бекстрём. Голевые передачи на свой счёт записали Гарнет Хэтэуэй, Джастин Шульц, а также Тревор ван Римсдайк.

У гостей по ходу матча забивали Райан Ломберг, Клод Жиру, а также Александр Барков. Результативными передачами отметились Патрик Хёрнквист, Ээту Луостаринен, Аарон Экблад, Картер Вераге, Клод Жиру, а также Маккензи Уигар.

Напомним, до этого матча «Флорида» вела в серии 3-2.