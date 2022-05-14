Яркая реакция Овечкина на гол Оши, который спас «Вашингтон» от поражения в основное время

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в эти минуты проходит шестой матч серии плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Флориду Пантерз». Основное время встречи завершилось вничью – 3:3, команды ждут начала овертайма. Счёт в серии – 3-2 в пользу «Пантерз».

За минуту до конца основного времени встречи хоккеистам «Вашингтона» удалось спастись от поражения, вследствие которого они бы завершили своё участие в текущем Кубке Стэнли. Автором заброшенной шайбы стал Ти Джей Оши, а ассистировали ему Энтони Манта и Евгений Кузнецов.

Однако наиболее яркой и эмоциональной реакцией отметился 36-летний российский капитан «столичных» Александр Овечкин, который даже подпрыгнул от радости после того, как шайба пересекла линию ворот «Флориды».

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В нынешнем плей-офф НХЛ на счету Овечкина шесть (1+5) результативных действий в шести матчах при показателе полезности «-2».