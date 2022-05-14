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Видео победного гола Картера Вераге в ворота «Вашингтона»

Видео победного гола Картера Вераге в ворота «Вашингтона»
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Состоялся шестой матч 1/4 плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталс» в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 после овертайма.

Победный гол в составе гостей забил нападающий Картер Вераге.

ВИДЕО победного гола можно посмотреть в телеграмм-канале «Хоккей без зрителей».

В составе «Вашингтона» забитыми шайбами отметились Ник Дауд, Ти Джей Оши и Никлас Бекстрём. Голевые передачи на свой счёт записали Гарнет Хэтэуэй, Джастин Шульц, Тревор ван Римсдайк, Энтони Манта, а также российский нападающий Евгений Кузнецов.

У гостей в этой встрече забивали Райан Ломберг, Клод Жиру и Александр Барков. Результативными передачами отметились Патрик Хёрнквист, Ээту Луостаринен, Аарон Экблад, Картер Вераге, Клод Жиру и Маккензи Уигар.

Основное время матча закончилось вничью – 3:3.

На третьей минуте овертайма за «Флориду» шайбу забросил Картер Вераге, чем принёс победу своей команде.
Таким образом, «Флорида» выиграла серию 4-2 и вышла в 1/2 плей-офф Восточной конференции НХЛ.

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