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«Даллас» обыграл «Калгари» и сравнял счёт в серии

«Даллас» обыграл «Калгари» и сравнял счёт в серии
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В Далласе (США) на стадионе « Американ Эйрлайнс-центр» состоялся шестой матч серии 1/4 плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимал «Калгари Флэймз». Хозяева одержали победу в матче со счётом 4:2 и сравняли счёт в серии, он стал 3-3.

В составе «Далласа» по одной шайбе забросили Роопе Хинц, Михаэль Раффль, Миро Хейсканен и Тайлер Сегин (в пустые ворота). Голевые передачи на счету Джо Павелски, Джейсона Робертсона, Йоэля Кивиранты, Радека Факсы, Райана Сутера, Роопе Хинца, а также Михаэля Раффля.

За «Флэймз» в этом матче забивали Майкл Стоун и Микаэль Баклунд. Голевыми передачами отметились Джонни Годро, Мэттью Ткачук, Майкл Стоун и Расмус Андерссон.

Российские хоккеисты Владислав Наместников и Никита Задоров результативными действиями в этой игре не отметились.

Счёт в серии стал равным – 3-3. Победитель пары определится в последнем матче.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
14 мая 2022, суббота. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Хинц (Павелски, Робертсон) – 14:52 (5x5)   2:0 Раффль (Кивиранта) – 26:04 (5x5)   2:1 Стоун (Годро, Ткачук) – 28:09 (5x5)   2:2 Баклунд (Стоун, Андерссон) – 31:59 (5x5)   3:2 Хейсканен (Факса, Сутер) – 37:32 (5x5)   4:2 Сегин (Хинц, Раффль) – 59:18 (en)
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