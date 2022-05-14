«Даллас» обыграл «Калгари» и сравнял счёт в серии

В Далласе (США) на стадионе « Американ Эйрлайнс-центр» состоялся шестой матч серии 1/4 плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимал «Калгари Флэймз». Хозяева одержали победу в матче со счётом 4:2 и сравняли счёт в серии, он стал 3-3.

В составе «Далласа» по одной шайбе забросили Роопе Хинц, Михаэль Раффль, Миро Хейсканен и Тайлер Сегин (в пустые ворота). Голевые передачи на счету Джо Павелски, Джейсона Робертсона, Йоэля Кивиранты, Радека Факсы, Райана Сутера, Роопе Хинца, а также Михаэля Раффля.

За «Флэймз» в этом матче забивали Майкл Стоун и Микаэль Баклунд. Голевыми передачами отметились Джонни Годро, Мэттью Ткачук, Майкл Стоун и Расмус Андерссон.

Российские хоккеисты Владислав Наместников и Никита Задоров результативными действиями в этой игре не отметились.

Счёт в серии стал равным – 3-3. Победитель пары определится в последнем матче.