Александр Барков высказался о победе «Флориды» над «Вашингтоном» в серии Кубка Стэнли

26-летний финский форвард «Флориды Пантерз» Александр Барков отреагировал на победу над «Вашингтон Кэпиталз» (4:3 ОТ) в шестой игре серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции НХЛ, которая обеспечила его команде проход в следующий раунд впервые за 26 лет (4-2 в серии).
«Люблю эту команду, люблю этих парней. С нетерпением жду момента, когда мы снова вернёмся на лёд», — приводит слова Баркова пресс-служба «Пантерз» в «Твиттере».
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В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Барков провёл 67 матчей, в которых набрал 88 (39+49) очков при показателе полезности «+36» и 18 минутах штрафного времени. В серии с «Вашингтоном» он отметился двумя заброшенными шайбами и четырьмя голевыми передачами.
Напомним, «Флорида» положила конец рекордной по продолжительности серии без побед в плей-офф в раундовых противостояниях, последняя из которых была одержана более 26 лет назад – 1 июня 1996 года.
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