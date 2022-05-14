Юбердо дал короткий комментарий о проходе «Флориды» в Кубке Стэнли

28-летний канадский форвард «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо высказался о победе над «Вашингтон Кэпиталз» (4:3 ОТ) в шестой игре серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции НХЛ, которая обеспечила его команде проход в следующий раунд впервые за 26 лет (4-2 в серии).
«Приятные ощущения. Мы очень долго ждали этого», — приводит слова Юбердо пресс-служба «Пантерз» в «Твиттере».
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В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Юбердо провёл 80 матчей, в которых набрал 115 (30+85) очков при коэффициенте полезности «+35». В серии с «Вашингтоном» он отметился одним голом и двумя результативными передачами.
Напомним, «Флорида» положила конец рекордной по продолжительности серии без побед в плей-офф в раундовых противостояниях, последняя из которых была одержана более 26 лет назад – 1 июня 1996 года.
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