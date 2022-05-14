Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Далласа» — о хите Задорова против Гленденинга: это был удар в голову

Тренер «Далласа» — о хите Задорова против Гленденинга: это был удар в голову
Комментарии

Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс отреагировал на силовой приём защитника «Калгари» Никиты Задорова против нападающего «Далласа» Люка Гленденинга.

«Судьи иногда оказываются в сложной ситуации. Нам просто посмотреть замедленный повтор и сказать: «Это был удар в голову». Судьи же не всегда видят момент с лучшего ракурса. Это нужно понимать.

Не думаю, что там была попытка удара в голову. Посмотрим, как Люк будет чувствовать себя завтра. Пока же могу сказать, что он пропустил третий период из-за травмы верхней части тела», — цитирует Боунесса The Dallas Morning News.

Одним из самых обсуждаемых эпизодов встречи стал жёсткий силовой приём защитника «Флэймз» Никиты Задорова на американском форварде «Старз» Люке Гленденинге, в результате которого нападающему был разбит нос, а также потребовалась помощь медицинской службы команды.

Новость по теме
Задоров провёл жёсткий силовой на Гленденинге, разбив ему нос. На льду появились врачи
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022