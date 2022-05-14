Тренер «Далласа» — о хите Задорова против Гленденинга: это был удар в голову

Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс отреагировал на силовой приём защитника «Калгари» Никиты Задорова против нападающего «Далласа» Люка Гленденинга.
«Судьи иногда оказываются в сложной ситуации. Нам просто посмотреть замедленный повтор и сказать: «Это был удар в голову». Судьи же не всегда видят момент с лучшего ракурса. Это нужно понимать.
Не думаю, что там была попытка удара в голову. Посмотрим, как Люк будет чувствовать себя завтра. Пока же могу сказать, что он пропустил третий период из-за травмы верхней части тела», — цитирует Боунесса The Dallas Morning News.
Одним из самых обсуждаемых эпизодов встречи стал жёсткий силовой приём защитника «Флэймз» Никиты Задорова на американском форварде «Старз» Люке Гленденинге, в результате которого нападающему был разбит нос, а также потребовалась помощь медицинской службы команды.
- 14 мая 2022
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