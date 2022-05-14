Сборная Чехии обыграла Великобританию на ЧМ-2022, забив первый гол лишь в середине матча

В Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена» завершился матч второго игрового дня чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Чехии и Великобритании. Встреча закончилась победой чешской команды со счётом 5:1 (0:0, 2:0, 3:1).

На 28-й минуте Матей Блюмель вывел Чехию вперёд. На 33-й минуте Якуб Флек увеличил преимущество номинальных хозяев. На 42-й минуте Давид Иржичек реализовал большинство — 3:0. На 47-й минуте Иржи Чернох забросил четвёртую шайбу в ворота британской сборной. Менее чем через две минуты Матей Блюмель оформил дубль. На 51-й минуте Бен Лэйк с передачи Скотта Конуэя отыграл один гол.

Напомним, чемпионат мира стартовал вчера, 13 мая, в Хельсинки и Тампере. Он продлится до 29 мая 2022 года. В следующем матче Чехия 15 мая сыграет со Швецией. Великобритания в этот же день встретится с Норвегией.