Американский журналист: вы вообще понимаете, что сделал Овечкин? Он шагает к бессмертию

Американский журналист Рис Уотерс на своей странице в «Твиттере» прокомментировал вылет «Вашингтон Кэпиталз» и Александра Овечкина из плей-офф НХЛ.

«Вы вообще понимаете, что сделал Овечкин? Он голевая машина. Да, он уже давно ею является, но не думаю, что вы осознаёте, какой исторический у него был сезон. Недавно Ови сравнялся с Гретцки и Босси по рекордному количеству сезонов с 50 голами. И он не показывает ни малейшего намёка на замедление, так что в следующем сезоне может побить этот рекорд. Он остаётся великим больше лет, чем возраст некоторых болельщиков. К тому же у него 40 передач и в общей сложности 90 очков. Пожалуй, самая впечатляющая цифра — 77 матчей. Ови добирался до отметки в 50 шайб в девяти из своих 17 сезонов — это показатель величия. Он самый возрастной игрок в истории с 50 голами и сейчас занимает третье место в списке снайперов всех времён с 780 голами. Гретцки сказал, что ждёт, что Овечкин подвинет его с первого места. Это высокая похвала Великого для Великой Восьмёрки. Невозможно переоценить то, что сделал за свою карьеру в «Вашингтоне». Нам повезло, что он у нас есть. Он шагает к бессмертию», — говорится в сообщении.