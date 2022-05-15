«Тампа» одержала девятую подряд победу в сериях плей-офф. Больше – только у двух команд

Победив в седьмом матче с «Торонто Мэйпл Лифс» в первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона-2021/2022, «Тампа-Бэй Лайтнинг» выиграла девятую подряд в серию Кубке Стэнли. Лучшего результата достигали только две команды, сообщает отдел коммуникаций НХЛ.
С 1956 по 1960 год «Монреаль Канадиенс» выиграли Кубок Стэнли 5 раз подряд, одержав победу в 10 сериях кряду. Тогда для обретения чемпионского звания команде надо было победить всего в двух сериях. С 1976 по 1980 год «Хэбс» завоевали 4 титула подряд, поочередно взяв верх в 12-ти раундах плей-офф.
Все русские в плей-офф НХЛ. Кто возьмёт Кубок Стэнли?
Лучший результат по этому показателю принадлежит «Нью-Йорк Айлендерс». В 1980-м году «островитяне» переиграли в стартовой серии «Лос-Анджелес» и потом не проигрывали в кубковых противостояниях вплоть до финальной встрчеи с «Эдмонтон Ойлерз» в сезоне-1983/84. Таким образом «Айлендерс» одержали 19 побед в сериях и выиграли четыре Кубка Стэнли кряду. С тех пор ни одной команде не удавалось успешно пройти более девяти стадий плей-офф подряд.
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