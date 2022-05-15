Трагедия «Торонто» и невероятный Василевский! Чемпион НХЛ идёт за третьим кубком подряд

«Торонто» и «Тампа» довели свою яркую серию до седьмого матча. Противостояние, в котором чемпионский опыт «молний» схлестнулся с амбициозностью и голодом до побед «листьев», смотрелась живо, ярко, сочно, однако закончилось именно так, как предрекали большинство экспертов ещё в самом начале: «Тампа» идёт дальше, а «Торонто» переживает новую трагедию и драму и со своей симпатичной игрой и талантливым составом отправляется в отпуск уже после первого раунда.

В шестой игре «Мэйпл Лифс» не дожали «Тампу». Три подряд шайбы во второй половине второго периода и особенно дубль Тавареса за 26 секунд последней минуты отрезка по всем канонам должны были прибить «Тампу», возвысить «листьев» и решить судьбу серии, но для «Торонто» опять всё пошло уникальным, невезучим путём. Упустили победу в основное время, а в овертайме пропустили невероятно обидный гол.

Седьмой матч состоялся на арене «Торонто», но вряд ли это имело какое-то значение. «Тампа» банально опытней в играх такого накала и уровня, а это поважней поддержки трибун. У «молний» в составе есть люди, способные решать судьбы матчей при высоком внешнем напряжении. Например, Андрей Василевский. Российский вратарь провёл далеко не идеальную серию, но сегодня был той скалой, о которую неизменно разбиваются соперники «Тампы» в плей-офф в последние два года. Сверхнадёжная и уверенная игра, 30 сейвов, и лишь одна пропущенная шайба от Райлли после броска с близкого расстояния.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Но этот гол «Торонто» ни на что не повлиял. «Тампа» вела игру всё время, в том числе и по счёту. И тут надо сказать, что у «молний» появился неожиданный голевой герой — дубль оформил Ник Пол, выменянный у дедлайн у «Оттавы». Он открыл счёт ещё в конце первого периода, сыграв на добивании в контратаке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

А вторую шайбу провёл через три минуты после гола Райлли, сразу же остудив пыл воспрянувших духом трибун. Забавный корявый дриблинг во время очередной контратаки «молний» и хороший бросок — таким оказался победный гол в серии.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Кстати, обратите внимание, что оба гола «Тампы» пришли сразу после классных сейвов Василевского. Так что роль Андрея в этой победе ничуть не меньше, чем разродившегося дублем Пола.

В третьем периоде «Тампа» грамотно довела игру до победы, а «Торонто»… «Торонто» вновь погрузил своих фанатов в пучину разочарования. С 2004 года «листья» не могут пройти хотя бы во второй раунд Кубка Стэнли. Всякий раз очень талантливая, яркая команда останавливается слишком рано, причём слишком часто делает это драматично: в седьмых матчах, упуская преимущество по ходу отдельных игр и серий в целом. Маленькие трагедии «Мэйпл Лифс» складываются в одну большую, ведь именно этим словом можно описать тот факт, что один из самых хоккейных городов всего мира уже 18 лет не знает побед в плей-офф и 55 лет не видел Кубка Стэнли.

Ну а «молнии» идут дальше, за своим третьим титулом подряд. Команда Джона Купера во втором раунде выходит на «Флориду», и это будет огонь. В последние годы дерби Солнечного штата приобрело очень боевой характер, да и хоккей обе команды показывают великолепный. Плюс не будем забывать про дуэль Бобровского и Василевского — двух самых побеждающих голкиперов регулярного чемпионата.