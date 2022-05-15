«Торонто» уже 18 лет не может выиграть серию плей-офф НХЛ

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся решающий, седьмой, матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1, благодаря чему им удалось выиграть серию – 4-3.



Таким образом, «Торонто» не может выиграть серию плей-офф уже на протяжении 18 лет. Последний раз они побеждали в серии в 2004 году. Тогда в 1/8 они обыграли «Оттаву Сенаторз» со счётом 4:3. В 1/4 того же сезона они уступили «Филадельфии» (2:4).



В составе «Тампы» в этой игре дублем отметился Ник Пол, обменянный в дедлайн из «Оттавы Сенаторз», а автором единственного гола «Торонто» стал Морган Райлли.



Отметим, что в полуфинале Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретится с «Флоридой Пантерз», накануне завершившей серию с «Вашингтон Кэпиталз» (4-2). В другой паре «Каролина Харрикейнз» ожидает победителя пары между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинз» (3-3).

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