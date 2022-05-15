Макдэвид – о сухой победе над «Кингз»: приятно выиграть именно так

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился эмоциями от сухой победы над «Лос-Анджелес Кингз» в седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ (2:0, 4-3).

«Приятно выиграть именно так. Всегда много говорят об оборонительной стороне игры. Поэтому для нас очень хорошо, что мы вышли вперёд в важный момент и выиграли со счетом 2:0.

Смитти сыграл отлично, и в целом ощущался вклад каждого», – цитирует Макдэвида официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Эдмонтон» впервые с 2017 года вышел во второй раунд.

Коннор Макдэвид в седьмом матче серии первого раунда плей-офф с «Лос-Анджелесом» набрал два очка – забросил шайбу и отдал результативную передачу. В его активе в этом плей-офф стало 14 баллов. Форвард повторил рекорд XXI века по количеству очков за одну серию плей-офф.