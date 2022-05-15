Макдэвид повторил рекорд XXI века, принадлежащий Овечкину, Кросби и Жиру

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид в седьмом матче серии первого раунда плей-офф с «Лос-Анджелес Кингз» набрал два очка – забросил шайбу и отдал результативную передачу. В его активе в этом плей-офф стало 14 баллов. Форвард повторил рекорд XXI века по количеству очков за одну серию плей-офф.
Этот рекорд принадлежит сразу троим игрокам: Александру Овечкину (8+6 в семи матчах серии «Вашингтон Кэпиталз» – «Питтсбург Пингвинз» в 2009 году), Сидни Кросби (5+9 в шести матчах серии «Питтсбурга» с «Оттавой Сенаторз» в 2010 году) и Клоду Жиру (6+8 в шести матчах серии «Филадельфии Флайерз» с «Питтсбургом» в 2012 году).
Рекорд лиги установлен Риком Миддлтоном (19 очков (5+14) в семи матчах серии «Бостон Брюинз» –«Баффало Сэйбрз» в 1983 году).
На втором месте идёт Уэйн Гретцки (18 очков (4+14) в шести матчах серии «Эдмонтон Ойлерз» – «Чикаго Блэкхоукс» в 1985 году), на 3-м – Марио Лемье (17 очков (7+10) в шести матчах серии «Питтсбурга» с «Вашингтоном» в 1992 году).
- 15 мая 2022
-
09:15
-
09:00
-
08:31
-
08:21
-
08:05
-
07:47
-
07:04
-
06:23
-
05:51
-
05:43
-
04:53
-
04:48
-
02:20
-
00:00
- 14 мая 2022
-
23:55
-
23:38
-
23:25
-
23:03
-
22:37
-
22:33
-
22:19
-
21:50
-
21:13
-
20:58
-
20:43
-
20:15
-
19:42
-
19:15
-
19:00
-
18:38
-
18:34
-
18:11
-
17:55
-
17:29
-
17:00