Меньшиков: если бы не текущая ситуация, то подписал бы контракт на два года с «Йокеритом»

Экс-защитник «Йокерита» Виталий Меньшиков рассказал о переходе в подмосковный «Витязь».



«Как шли переговоры с «Витязем»? Начнём с того, что у меня с «Йокеритом» изначально была договорённость о контракте на следующий сезон. Но, когда встал вопрос о будущем клуба в КХЛ, со мной через моего агента Игоря Парашкина связались несколько команд. «Витязь» проявил наибольшую заинтересованность, и это сыграло роль.



Не пугает ли то, что пока нет ясности, кто будет тренировать? Нисколько не пугает. Я адекватно к этому отношусь и знаю, что руководство клуба подписывает тех людей, в которых оно заинтересовано. Думаю, что оно подберёт тренера под своё видение игры.



Из-за оттока легионеров было чуть проще найти клуб на следующий сезон? Начнём с того, что если бы не текущая ситуация, то я бы подписал контракт на два года с «Йокеритом». А насчёт оттока легионеров пусть думают те, у кого нет предложений», — цитирует Меньшикова AllHockey.ru.