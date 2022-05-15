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Меньшиков: если бы не текущая ситуация, то подписал бы контракт на два года с «Йокеритом»

Меньшиков: если бы не текущая ситуация, то подписал бы контракт на два года с «Йокеритом»
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Экс-защитник «Йокерита» Виталий Меньшиков рассказал о переходе в подмосковный «Витязь».

«Как шли переговоры с «Витязем»? Начнём с того, что у меня с «Йокеритом» изначально была договорённость о контракте на следующий сезон. Но, когда встал вопрос о будущем клуба в КХЛ, со мной через моего агента Игоря Парашкина связались несколько команд. «Витязь» проявил наибольшую заинтересованность, и это сыграло роль.

Не пугает ли то, что пока нет ясности, кто будет тренировать? Нисколько не пугает. Я адекватно к этому отношусь и знаю, что руководство клуба подписывает тех людей, в которых оно заинтересовано. Думаю, что оно подберёт тренера под своё видение игры.

Из-за оттока легионеров было чуть проще найти клуб на следующий сезон? Начнём с того, что если бы не текущая ситуация, то я бы подписал контракт на два года с «Йокеритом». А насчёт оттока легионеров пусть думают те, у кого нет предложений», — цитирует Меньшикова AllHockey.ru.

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