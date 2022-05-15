Овечкин: сейчас пора отдохнуть и увидеть семью. Нужно стать лучше в следующем году

Капитан и российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подвёл итоги сезона НХЛ.



«Каждый год игра меняется, нужно быть готовым физически, морально. Если взять предыдущие годы, вы не знаете, чего ожидать от сезона, например, из-за коронавируса. Сейчас пора отдохнуть, наконец-то увидеть семью, вернуться домой, а затем подготовиться к следующему году.



Было тяжело. Я видел свою жену всего одну неделю. Я не видел своих детей с тех пор, как они уехали. Хорошо, что у нас есть технологии и мы можем поговорить. Не могу представить, что мы бы вернулись в 90-е и должны были бы общаться с помощью обычных писем.



Каждый год вы сначала боретесь за плей-офф, а затем за Кубок. Мы не молодеем, сейчас тяжёлое время. Всё, что мы можем сделать, – это стать лучше в следующем году и попытаться победить.



В этом году молодые игроки клуба проявили себя в связи с травмами игроков основы. Это хорошо для нас, такие игроки, как Коннор Макмайкл или Аксель Юнссон-Фьелльбю, растут, наверняка они помогут нам в следующем сезоне», — цитирует Овечкина Russian Machine Never Breaks.