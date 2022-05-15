Защитник «Вашингтона» Фегервары присоединится к сборной Словакии на чемпионате мира — 2022
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Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Мартин Фегервары присоединится к сборной Словакии на чемпионате мира 2022 года, который в эти дни проходит в Хельсинки и Тампере (Финляндия), сообщил генеральный менеджер столичного клуба Брайан Маклеллан.
В прошедшем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги 22-летний защитник провёл 79 матчей, набрав 17 (8+9) очков при показателе полезности «+15». В плей-офф Фегервары принял участие в шести встречах, не набрав результативных баллов. Этот сезон стал для него вторым в составе «Кэпиталз».
Сборная Словакии на групповом этапе провела уже две встречи: уступила команде Германии (1:2), а также обыграла Францию (4:2). В следующем матче словаки сыграют с Канадой (16 мая, 16:20 мск).
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