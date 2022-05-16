Крайдер вышел на 2-е место и догнал Мессье по голам за «Рейнджерс» в плей-офф НХЛ

В эти минуты «Нью-Йорк Рейнджерс» на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) принимает «Питтсбург Пингвинз» в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. Счёт встречи — 1:0 в пользу «рейнджеров».

На восьмой минуте счёт матча, в равных составах, открыл нападающий хозяев Крис Крайдер, с передач Мика Зибанеджада и Брэйдена Шнайдера. Таким образом, американец вышел на второе место по голам в плей-офф НХЛ в истории франшизы. На счету Крайдера 29 шайб, ровно столько же, как и у Марка Мессье. Лидирует по этому показателю Род Гилберт, в его активе 34 забитых гола.

Ранее, Крайдер стал единоличным обладателем клубного рекорда по победным голам в Кубке Стэнли, превзойдя достижение Мессье, который семь раз приносил победу «Рейнджерс» в матчах Кубка Стэнли.

Напомним, общий счёт встречи остаётся ничейным 3-3.