Крайдер вышел на 2-е место и догнал Мессье по голам за «Рейнджерс» в плей-офф НХЛ

В эти минуты «Нью-Йорк Рейнджерс» на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) принимает «Питтсбург Пингвинз» в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. Счёт встречи — 1:0 в пользу «рейнджеров».
На восьмой минуте счёт матча, в равных составах, открыл нападающий хозяев Крис Крайдер, с передач Мика Зибанеджада и Брэйдена Шнайдера. Таким образом, американец вышел на второе место по голам в плей-офф НХЛ в истории франшизы. На счету Крайдера 29 шайб, ровно столько же, как и у Марка Мессье. Лидирует по этому показателю Род Гилберт, в его активе 34 забитых гола.
Ранее, Крайдер стал единоличным обладателем клубного рекорда по победным голам в Кубке Стэнли, превзойдя достижение Мессье, который семь раз приносил победу «Рейнджерс» в матчах Кубка Стэнли.
Напомним, общий счёт встречи остаётся ничейным 3-3.
- 16 мая 2022
-
02:49
-
02:02
- 15 мая 2022
-
23:45
-
23:22
-
22:52
-
22:46
-
22:25
-
21:57
-
21:30
-
20:49
-
20:20
-
19:34
-
18:45
-
18:38
-
18:17
-
17:47
-
17:27
-
17:03
-
16:24
-
15:47
-
15:34
-
15:29
-
15:00
-
14:38
-
14:26
-
13:50
-
13:37
-
12:58
-
12:47
-
12:21
-
11:54
-
11:00
-
10:45
-
10:27
-
10:25