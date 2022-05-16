Резервный вратарь «Питтсбурга» установил уникальное достижение в НХЛ

Ворота «Питтсбург Пингвинз» в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» защищает Тристан Джерри. Для него это первый матч в этом сезоне плей-офф. В первых шести встречах в воротах «Питтсбурга» играл Луи Доминге. Как сообщает пресс-служба НХЛ, Джерри стал первым вратарём в истории НХЛ, который дебютировал в серии плей-офф лишь в седьмом матче.
В эти минуты «Рейнджерс» на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) принимает «Пингвинз» в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. Счёт встречи ничейный, обе команды забили по две шайбы.
Счёт матча открыл нападающий хозяев Крис Крайдер (восьмая минута), с передач Мика Зибанеджада и Брэйдена Шнайдера. Дэнтон Хайнен (Джефф Картер и Эван Родригес — ассисты) на 19-й и Джейк Гюнцель на 31-й минуте, с передач Брайана Раста и Сидни Кросби, вывели «пингвинов» вперёд. Через одну минуту К'Андре Миллер с помощью Эндрю Коппа и Райана Строума сравнял счёт в матче.
Напомним, счёт во встрече ничейный 3-3. Победитель этого матча выходит в следующий раунд.
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