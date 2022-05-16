«Рейнджерс» сыграют с «Каролиной» в полуфинале Восточной конференции НХЛ

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся последний, седьмой матч серии 1/4 финала плей-офф НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 после овертайма, благодаря чему они с тем же счётом выиграли серию.

Победный гол за «Рейнджерс» в овертайме забил российский форвард Артемий Панарин.

Таким образом «Нью Йорк Рейнджерс» в полуфинале Восточной конференции встретится с «Каролиной Харрикейнз».

Напомним, вчера, в ночь на 15 мая мск, в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» «Каролина» принимала «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2, что позволило им квалифицироваться в полуфинал Востока.