Определены обе пары полуфинала Восточной конференции НХЛ

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся последний, седьмой матч серии 1/4 финала плей-офф НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 после овертайма, благодаря чему они с тем же счётом выиграли серию.



В полуфинальном матче команда встретится с «Каролиной Харрикейнз», которая выиграла серию у «Бостон Брюинз» (4:3).



Благодаря победе «Тампа-Бэй Лайтнинг» над «Торонто Мэйпл Лифс» в седьмом матче (2:1) стала известна и другая пара второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги в Восточной конференции.



«Молнии» встретятся с «Флоридой Пантерз», которая прошла «Вашингтон Кэпиталз».



Счёт в серии между «Флоридой» и «Вашингтоном» — 4-2 в пользу первых, что позволило им выйти в 1/2 финала Восточной конференции НХЛ.

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