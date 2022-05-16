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«Рейнджерс» – в «Твиттере»: гол сезона. Номер 10. Артемий. Панарин

«Рейнджерс» – в «Твиттере»: гол сезона. Номер 10. Артемий. Панарин
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся последний, седьмой матч серии 1/4 финала плей-офф НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 после овертайма, благодаря чему они с тем же счётом выиграли серию.

«Рейнджерс» после победы опубликовал отдельный пост, посвящённый российскому нападающему Артемию Панарину, который решил исход противостояния.

«Гол сезона. Номер 10. Артемий. Панарин», – подписала пресс-служба клуба фотографию россиянина в своём «Твиттере».

В полуфинальном матче плей-офф Восточной конференции команда встретится с «Каролиной Харрикейнз», которая выиграла серию у «Бостон Брюинз» (4:3).

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