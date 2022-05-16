Жамнов: то, что «Рейнджерс» попали в 1/4 плей-офф НХЛ — заслуга Шестёркина в частности

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов поделился мнением о влиянии российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина на итоги серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги в Восточной конференции, где «рейнджеры» встретились с «Питтсбург Пингвинз» (4-3).



«Однозначно Шестёркин достоин быть в номинантах на «Харт Трофи». То, что «Нью-Йорк Рейнджерс» попал в 1/4 плей-офф и то, как демонстрировал себя по ходу сезона, — это его заслуга в частности. Он абсолютно заслужено попал в тройку лучших. Не знаю касательно «Везины» и то, как там все происходит. Но я думаю, что номинация на «Харт Трофи» — это большой вклад в общий результат команды в этом сезоне», — приводит слова Жамнова «РБК-Спорт».

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