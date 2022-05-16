Экс-помощник Тротца назначен главным тренером «Айлендерс»

«Нью-Йорк Айлендерс» на официальном сайте объявили о назначении Лейна Ламберта главным тренером клуба.



«У меня была возможность поработать с Лейном в течение последних четырёх лет, в том числе проводить с ним время один на один, когда он исполнял обязанности главного тренера в прошлом сезоне. На мой взгляд, он тот самый человек, который должен тренировать нашу команду», — заявил президент и генеральный менеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло.



Ранее 57-летний специалист четыре года входил в тренерский штаб экс-наставника «островитян» Барри Тротца в качестве ассистента. До этого он работал на аналогичной должности в «Вашингтон Кэпиталз».



Напомним, «Айлендерс» заняли девятое место в Восточной конференции по итогам регулярного сезона НХЛ, не сумев пробиться в плей-офф.