«Вегас» уволил Дебура с должности главного тренера клуба

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур освобождён от своих обязанностей, сообщает официальный сайт клуба.



«Мы хотели бы поблагодарить Пита Дебуера за его приверженность «Вегасу» в течение последних трёх сезонов. С момента присоединения к организации Пит и его сотрудники помогли нам пройти через уникальные и сложные обстоятельства, свидетелями которых мы стали, с тех пор как наша франшиза стала участником НХЛ. После продолжительных дискуссий в течение последних двух недель мы решили, что клубу нужен новый тренер, чтобы добиться успеха в следующем сезоне», — сообщил генеральный менеджер «Голден Найтс» Келли Маккриммон.



Напомним, 53-летний специалист возглавлял «рыцарей» с 2019 года. В текущем сезоне «Вегас» не сумел пробиться в плей-офф Кубка Стэнли — 2022.