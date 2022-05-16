Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вегас» уволил Дебура с должности главного тренера клуба

«Вегас» уволил Дебура с должности главного тренера клуба
Комментарии

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур освобождён от своих обязанностей, сообщает официальный сайт клуба.

«Мы хотели бы поблагодарить Пита Дебуера за его приверженность «Вегасу» в течение последних трёх сезонов. С момента присоединения к организации Пит и его сотрудники помогли нам пройти через уникальные и сложные обстоятельства, свидетелями которых мы стали, с тех пор как наша франшиза стала участником НХЛ. После продолжительных дискуссий в течение последних двух недель мы решили, что клубу нужен новый тренер, чтобы добиться успеха в следующем сезоне», — сообщил генеральный менеджер «Голден Найтс» Келли Маккриммон.

Напомним, 53-летний специалист возглавлял «рыцарей» с 2019 года. В текущем сезоне «Вегас» не сумел пробиться в плей-офф Кубка Стэнли — 2022.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022