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Финляндия крупно обыгрывает США после двух периодов в рамках группового этапа ЧМ-2022

Финляндия крупно обыгрывает США после двух периодов в рамках группового этапа ЧМ-2022
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В эти минуты в Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена» проходит матч группового этапа чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором встречаются хозяева турнира — сборная Финляндии с командой США. По окончании второго периода финны выигрывают со счётом 4:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В составе финской команды заброшенными шайбами отметились Микаэль Гранлунд, Валттери Фильппула, Сакари Маннинен и Микко Лехтонен. Отметим, что первые три гола подопечные Юкки Ялонена забили при численном большинстве.

Ранее обе команды выиграли по два матча на турнире: Финляндия оказалась сильнее сборных Норвегии (5:0) и Латвии (2:1), США также переиграли Латвию (4:1) и Австрию (3:2, ОТ).

Турнирная таблица ЧМ-2022
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