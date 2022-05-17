Флёри: подумаю о том, чтобы остаться в «Миннесоте». Я провёл здесь прекрасное время

Голкипер «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри сообщил, что рассмотрит вариант с тем, чтобы остаться в клубе по окончании сезона. 37-летний вратарь может стать неограниченно свободным агентом, если не договорится по контракту с клубом.



«Я провёл здесь прекрасное время. Мне понравилось в «Миннесоте», очень интересно выступать за этот клуб. Определённо, я подумаю о том, чтобы остаться.



Я рад, что приехал сюда и у меня появилась возможность поиграть за эту команду. Здесь отличная атмосфера в раздевалке, химия между ребятами, тренерами и персоналом. Даже люди в городе, когда я ходил в рестораны и прочие места, были очень приветливы и милы. Им нравится хоккей, они любят игру, так что жить здесь хорошо.



Я хочу выигрывать. В этом сезоне было трудно побеждать очень часто, что очень важно. Также нужно подумать о том, где будет лучше моей семье», – цитирует Флёри официальный сайт НХЛ.



Напомним, 37-летний голкипер пришёл в «Миннесоту» по ходу сезона из «Чикаго Блэкхоукс».