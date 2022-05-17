Метсола перейдёт в швейцарский «Клотен». Ранее финн подписывал контракт с «Автомобилистом»
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Финский голкипер Юха Метсола, ранее выступавший в Континентальной хоккейной лиге за «Салават Юлаев», станет игроком швейцарского «Клотена», сообщает Swiss Hockey News.
«Клотен» по итогам завершившегося сезона в Швейцарии вернулся в высший дивизион, откуда вылетел в 2018 году. Ранее сообщалось, что Метсола подписал контракт с «Автомобилистом», но позже агент игрока сообщил, что финн не намерен играть в России и разорвёт контракт с екатеринбуржцами.
33-летний Метсола выступал в КХЛ за хабаровский «Амур» и уфимский «Салават Юлаев». В прошедшем сезоне финн провёл 31 матч в регулярке за «Салават», отразив 93,1% бросков при коэффициенте надёжности 1,87. В плей-офф Метсола сыграл в одном матче и отразил 96,7% бросков.
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