Метсола перейдёт в швейцарский «Клотен». Ранее финн подписывал контракт с «Автомобилистом»

Финский голкипер Юха Метсола, ранее выступавший в Континентальной хоккейной лиге за «Салават Юлаев», станет игроком швейцарского «Клотена», сообщает Swiss Hockey News.



«Клотен» по итогам завершившегося сезона в Швейцарии вернулся в высший дивизион, откуда вылетел в 2018 году. Ранее сообщалось, что Метсола подписал контракт с «Автомобилистом», но позже агент игрока сообщил, что финн не намерен играть в России и разорвёт контракт с екатеринбуржцами.



33-летний Метсола выступал в КХЛ за хабаровский «Амур» и уфимский «Салават Юлаев». В прошедшем сезоне финн провёл 31 матч в регулярке за «Салават», отразив 93,1% бросков при коэффициенте надёжности 1,87. В плей-офф Метсола сыграл в одном матче и отразил 96,7% бросков.