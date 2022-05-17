Кросби недоволен предложениями по контракту, которые сделал «Питтсбург» Малкину и Летангу

«Питтсбург Пингвинз» предлагал новые контракты российскому форварду Евгению Малкину, а также защитнику Крису Летангу, переговоры по которым зашли в тупик.



Как сообщает журналист Эндрю Филлиппони со ссылкой на инсайдера Боба Росси, капитан «пингвинов» Сидни Кросби остался недоволен условиями, которые клуб предложил его партнёрам. Обоим хоккеистам были предложены соглашения с понижением зарплаты – на три года с кэпхитом $ 5 млн.



В текущем сезоне Малкин провёл 41 матч в регулярном чемпионате и набрал 42 очка: забросил 20 шайб и отдал 22 результативные передачи. В плей-офф на его счету шесть (3+3) очков в семи играх. Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года.



Летанг провёл 78 игр в регулярке и набрал 68 (10+58) очков, в плей-офф у него четыре (1+3) балла в семи играх.

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