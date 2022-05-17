Кросби недоволен предложениями по контракту, которые сделал «Питтсбург» Малкину и Летангу

«Питтсбург Пингвинз» предлагал новые контракты российскому форварду Евгению Малкину, а также защитнику Крису Летангу, переговоры по которым зашли в тупик.
Как сообщает журналист Эндрю Филлиппони со ссылкой на инсайдера Боба Росси, капитан «пингвинов» Сидни Кросби остался недоволен условиями, которые клуб предложил его партнёрам. Обоим хоккеистам были предложены соглашения с понижением зарплаты – на три года с кэпхитом $ 5 млн.
В текущем сезоне Малкин провёл 41 матч в регулярном чемпионате и набрал 42 очка: забросил 20 шайб и отдал 22 результативные передачи. В плей-офф на его счету шесть (3+3) очков в семи играх. Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года.
Летанг провёл 78 игр в регулярке и набрал 68 (10+58) очков, в плей-офф у него четыре (1+3) балла в семи играх.
- 17 мая 2022
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:35
-
13:00
-
12:35
-
12:16
-
11:41
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:21
-
10:00
-
09:49
-
09:22
-
09:11
-
08:45
-
08:35
-
08:23
-
06:54
-
06:04
-
04:37
- 16 мая 2022
-
23:45
-
23:27
-
23:01
-
22:56
-
22:16
-
22:07
-
21:03
-
20:28
-
19:28
-
19:10
-
18:54
-
18:49
-
18:23