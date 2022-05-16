Журналист The Athletic: Малкин и Летанг остались без контрактов. Переговоры зашли в тупик

Американский журналист The Athletic Роб Росси рассказал о контрактах форвардов «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина и Брайана Раста, а также защитника Криса Летанга.



«Великое неизвестное. Старожилы франшизы Евгений Малкин и Крис Летанг остались без контрактов, и переговоры зашли в тупик. Брайан Раст также является неограниченно свободным агентом», – написал журналист на сайте The Athletic.



В текущем сезоне Малкин провёл 41 матч в регулярном чемпионате и набрал 42 очка: забросил 20 шайб и отдал 22 результативные передачи. В плей-офф на его счету шесть (3+3) очков в семи играх.

Раст сыграл в текущем сезоне в 60 играх в регулярном чемпионате, где набрал 58 (24+34) очков. В плей-офф у него два гола и шесть передач в семи встречах.

Летанг провёл 78 игр в регулярке и набрал 68 (10+58) очков, в плей-офф у него четыре (1+3) балла в семи играх.

Напомним, Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года.