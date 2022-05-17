Стал известен состав участников предсезонного турнира Sochi Hockey Open 2022

Стал известен состав участников первого предсезонного турнира Sochi Hockey Open 2022.
Соревнования пройдут с 3 по 9 августа в Сочи. В число участников войдут ХК «Сочи», санкт-петербургский СКА, омский «Авангард», минское «Динамо», владивостокский «Адмирал», а также олимпийская сборная России.
Ранее, в феврале 2022 года, в Сочи проходил товарищеский турнир Sochi Winter Cup, участие в котором приняли СКА, «Адмирал» и «Сочи». Победу в турнире одержали петербургские армейцы.
Напомним, в регулярном чемпионате КХЛ-2021/2022 «Сочи» занял 11-е место в Западной конференции, не сумев попасть в плей-офф. Также в розыгрыш Кубка Гагарина — 2022 не попал «Адмирал», завершив сезон на 11-й строчке Востока. Минское «Динамо» уступило в первом раунде плей-офф СКА (0-4), «Авангард» в 1/4 финала проиграл в серии «Металлургу» (3-4), а СКА в финале Западной конференции уступил будущему чемпиону — ЦСКА (3-4).
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