Быков: не смотрю ЧМ-2022. Без сборной России он потерял в качестве, в интересе

Бывший тренер сборной России и клубов КХЛ Вячеслав Быков поделился мнением о чемпионате мира – 2022 без участия сборной России.

«Чемпионат мира я не смотрю. Интересуюсь результатами, но не более того. Сложно смотреть турнир, на котором не играют наши ребята. Интерес, соответственно, пропадает. Без сборной России чемпионат потерял в качестве, в интересе. Наша команда — один из лидеров европейского и мирового хоккея.



Всегда интересно, когда на площадке играют сильнейшие — можно увидеть новые тенденции. Расскажу о своём опыте игрока — я всегда с интересом и с большим желанием стремился играть против сильнейших. Это даёт возможность сопоставить свой уровень. Даёт возможность увидеть, над чем нужно работать, чтобы соответствовать международному уровню. Это касается не только игроков, но и тренеров.



Это полезно для развития мирового хоккея. Интерес к чемпионату пропал, по крайней мере, у многих россиян. Возможно, и у других любителей хоккея в какой-то степени. Да, я не могу отвечать за всех, но думаю, что большинство россиян потеряли интерес к тому, что творится.

Ощущают ли хоккеисты других сборных отсутствие российских игроков? Было бы им интереснее играть на турнире против российской команды? Возможно всё. Возможны и эгоистические настроения, ведь один из кандидатов на золото отсутствует и кто-то может занять эту нишу. Кто-то — подтянуться, занять позиции в рейтинге ИИХФ.

Сложно сказать, есть ли разочарование у хоккеистов других сборных. Сомневаюсь, честно говоря. Сейчас каждый спортсмен и каждая нация ищут свою выгоду. Но не удивлюсь, если кто-то и сожалеет из-за отсутствия нашей сборной», – цитирует Быкова Legalbet.