Расписание матчей пятого игрового дня чемпионата мира по хоккею 2022 года

Сегодня, 17 мая, состоится пятый игровой день чемпионата мира по хоккею, который проходит в двух городах – Хельсинки и Тампере (Финляндия).



В этот день пройдут четыре встречи: по две в рамках групп А и В.



Расписание матчей:



Группа А



16:20 мск, Италия — Дания;

20:20 мск, Швейцария — Казахстан.



Группа В



16:20 мск, Чехия — Австрия;

20:20 мск, Швеция — Великобратиния.



Напомним, решением Международной федерации хоккея (ИИХФ) сборные России и Беларуси не были допущены до участия в чемпионате мира, на турнире их заменят команды Франции и Австрии.



Групповой этап пройдёт с 13 по 24 мая. 26 мая состоятся четвертьфинальные встречи, 28 мая сыграют полуфиналы, а 29 мая состоятся матч за третье место и финал турнира.