Швеция открыла счёт в матче с Великобританией на 13-й секунде

В эти минуты в Тампере (Финляндия) на «Нокиа-Арене» проходит матч группового этапа чемпионата мира – 2022, в котором сборная Швеции встречается с командой Великобритании. На момент написания новости идёт вторая минута матча, шведы ведут в счёте 1:0.
На 13-й минуте Расмус Асплунд открыл счёт в матче с передач Расмуса Далина и Адама Ларссона.
Напомним, ранее обе команды провели по два матча на турнире: шведы обыграли австрийцев со счётом 3:1 и выиграли у Чехии (5:3). Великобритания уступила Чехии 1:5 и проиграла Норвегии 3:4 (Б).
Для Асплунда этот гол стал на турнире третьим в трёх матчах.
Групповой этап пройдёт с 13 по 24 мая. 26 мая состоятся четвертьфинальные встречи, 28 мая сыграют полуфиналы, а 29 мая состоятся матч за третье место и финал турнира.
- 17 мая 2022
-
20:30
-
20:27
-
20:06
-
19:25
-
18:59
-
18:56
-
18:38
-
18:05
-
17:55
-
17:20
-
16:52
-
16:38
-
16:23
-
15:55
-
15:48
-
15:13
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:35
-
13:00
-
12:35
-
12:16
-
11:41
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:21
-
10:00
-
09:49
-
09:22
-
09:11
-
08:45
-
08:35
-
08:23