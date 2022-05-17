Швеция обыгрывает Великобританию со счётом 5:0 после первого периода

В эти минуты в Тампере (Финляндия) на «Нокиа-Арене» проходит матч группового этапа чемпионата мира – 2022, в котором сборная Швеции встречается с командой Великобритании. На момент написания новости идёт перерыв после второго периода, счёт в матче 5:0 в пользу шведов.



В составе сборной швеции голами отметились Расмус Асплунд (дубль), Юаким Нордстрём, Антон Бенгтссон и Расмус Далин.

Напомним, ранее обе команды провели по два матча на турнире: шведы обыграли австрийцев со счётом 3:1 и выиграли у Чехии (5:3). Великобритания уступила Чехии 1:5 и проиграла Норвегии 3:4 (Б).



Групповой этап пройдёт с 13 по 24 мая. 26 мая состоятся четвертьфинальные встречи, 28 мая сыграют полуфиналы, а 29 мая состоятся матч за третье место и финал турнира.