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Швеция обыгрывает Великобританию со счётом 5:0 после первого периода

Швеция обыгрывает Великобританию со счётом 5:0 после первого периода
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В эти минуты в Тампере (Финляндия) на «Нокиа-Арене» проходит матч группового этапа чемпионата мира – 2022, в котором сборная Швеции встречается с командой Великобритании. На момент написания новости идёт перерыв после второго периода, счёт в матче 5:0 в пользу шведов.

В составе сборной швеции голами отметились Расмус Асплунд (дубль), Юаким Нордстрём, Антон Бенгтссон и Расмус Далин.

ЧМ-2022. Группа B
17 мая 2022, вторник. 20:20 МСК
Швеция
3-й период
5 : 0
Великобритания
1:0 Асплунд (Далин, Ларссон) – 00:13 (5x5)   2:0 Нордстрём (Ларссон, Бемстрём) – 07:43 (5x5)   3:0 Бенгтссон (Броме) – 10:24 (5x5)   4:0 Далин (Пудас, Бенгтссон) – 13:09 (5x5)   5:0 Асплунд (Келльман, Далин) – 19:55 (5x4)

Напомним, ранее обе команды провели по два матча на турнире: шведы обыграли австрийцев со счётом 3:1 и выиграли у Чехии (5:3). Великобритания уступила Чехии 1:5 и проиграла Норвегии 3:4 (Б).

Групповой этап пройдёт с 13 по 24 мая. 26 мая состоятся четвертьфинальные встречи, 28 мая сыграют полуфиналы, а 29 мая состоятся матч за третье место и финал турнира.

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