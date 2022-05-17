Малкин заявил о желании завершить карьеру в «Питтсбурге»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал о желании завершить карьеру в «Питтсбурге».

«Питтсбург — мой второй родной город. Я живу здесь 16 лет. Трудно понять, что сейчас происходит — мы только проиграли пару дней назад. Надеюсь, мы найдём способ, чтобы все были счастливы».



Я люблю этот город и очень люблю этих болельщиков. Если эта команда хочет свежей крови и молодых парней, и они говорят мне двигаться дальше, посмотрим… Верю в своего агента и доверяю ему. Я хочу остаться здесь. Хочу играть в НХЛ… Надеюсь, я останусь здесь. Надеюсь, что уйду на пенсию здесь», – цитирует Малкина официальный «твиттер» «Питтсбурга».



В текущем сезоне Малкин провёл 41 матч в регулярном чемпионате и набрал 42 очка: забросил 20 шайб и отдал 22 результативные передачи. В плей-офф на его счету шесть (3+3) очков в семи играх.



Ранее сообщалось, что переговоры «Питтсбурга» о контракте Малкина зашли в тупик, а капитан команды Сидни Кросби остался недоволен предложением «Пингвинз» россиянину. В магнитогорском «Металлурге» уже заявили, что готовы провести переговоры с Евгением.