Швеция всухую разгромила Великобританию на ЧМ-2022

Только что в Тампере (Финляндия) на «Нокиа-Арене» завершился матч группового этапа чемпионата мира – 2022, в котором сборная Швеции встречалась с командой Великобритании. Встреча закончилась победой шведов со счётом 6:0 (5:0, 0:0, 1:0).



В составе сборной Швеции голами отметились Расмус Асплунд (дубль), Юаким Нордстрём, Антон Бенгтссон (дубль) и Расмус Далин.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ЧМ-2022.

Напомним, ранее обе команды провели по два матча на турнире: шведы победили австрийцев со счётом 3:1 и выиграли у Чехии (5:3). Великобритания уступила Чехии 1:5 и проиграла Норвегии 3:4 (Б).



Групповой этап пройдёт с 13 по 24 мая. 26 мая состоятся четвертьфинальные встречи, 28 мая сыграют полуфиналы, а 29 мая состоятся матч за третье место и финал турнира.