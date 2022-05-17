Швеция всухую разгромила Великобританию на ЧМ-2022

Только что в Тампере (Финляндия) на «Нокиа-Арене» завершился матч группового этапа чемпионата мира – 2022, в котором сборная Швеции встречалась с командой Великобритании. Встреча закончилась победой шведов со счётом 6:0 (5:0, 0:0, 1:0).
В составе сборной Швеции голами отметились Расмус Асплунд (дубль), Юаким Нордстрём, Антон Бенгтссон (дубль) и Расмус Далин.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ЧМ-2022.
Напомним, ранее обе команды провели по два матча на турнире: шведы победили австрийцев со счётом 3:1 и выиграли у Чехии (5:3). Великобритания уступила Чехии 1:5 и проиграла Норвегии 3:4 (Б).
Групповой этап пройдёт с 13 по 24 мая. 26 мая состоятся четвертьфинальные встречи, 28 мая сыграют полуфиналы, а 29 мая состоятся матч за третье место и финал турнира.
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