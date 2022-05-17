Результаты пятого игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2022

Сегодня, 17 мая, в Хельсинки и Тампере (Финляндия) прошёл пятый игровой день чемпионата мира по хоккею — 2022. Было проведено четыре встречи: по две в группах A и B.

Италия — Дания — 1:2

Датчане реабилитировались за сухое поражение от Швейцарии и обыграли Италию со счётом 2:1. В составе датчан отличились Николай Элерс и Матиас Бау. У Италии гол забил Алекс Петан.

Чехия — Австрия — 1:2 (Б)

Австрия сравняла счёт за 38 секунд до конца третьего периода и одержала победу в серии буллитов. У чехов гол на счету Романа Червенки, за датчан отличился Брайан Леблер. Победный буллит (единственный реализованный в серии) записал на свой счёт Петер Шнайдер.

Швейцария — Казахстан — 3:2

Швейцарцы одержали третью победу на турнире в трёх матчах после игры с Казахстаном. За Швейцарию голами отметились Денис Мальгин, Дарио Симьон и Фабрис Херцог, у Казахстана отличились Джесси Блэкер и Валерий Орехов.

Швеция — Великобритания — 6:0

Шведы выиграли третий матч из трёх, всухую переиграв Великобританию. В этом матче по два гола забили Расмус Асплунд и Антон Бенгтссон, также голами отметились Юаким Нордстрём и Расмус Далин.

Турнирная таблица чемпионата мира 2022 года

На данный момент все команды провели по три матча на турнире.

Группа А:

Канадцы возглавляют таблицу группы A, набрав девять очков. Столько же баллов у Швейцарии, а топ-3 замыкает Дания с шестью очками. Германия также набрала шесть баллов, Словакия и Франция располагаются ниже с тремя набранными очками, а Италия и Казахстан пока не набрали очков.

Группа B:

Швеция с девятью очками идёт на первом месте, опережая Финляндию по дополнительным показателям. На третьем месте идёт сборная США (5 баллов), следом идёт Чехия (4). На пятом и шестом местах располагаются Австрия и Латвия (обе – 3), седьмая строчка у Норвегии (7), замыкает таблицу Великобритания (1).