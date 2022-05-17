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Результаты пятого игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2022

Результаты пятого игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2022
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Сегодня, 17 мая, в Хельсинки и Тампере (Финляндия) прошёл пятый игровой день чемпионата мира по хоккею — 2022. Было проведено четыре встречи: по две в группах A и B.

Италия — Дания — 1:2

Датчане реабилитировались за сухое поражение от Швейцарии и обыграли Италию со счётом 2:1. В составе датчан отличились Николай Элерс и Матиас Бау. У Италии гол забил Алекс Петан.

ЧМ-2022. Группа A
17 мая 2022, вторник. 16:20 МСК
Италия
Окончен
1 : 2
Дания
0:1 Элерс (Блихфельд, Бау) – 15:54 (5x4)   1:1 Петан (Ханнун, Мильоранци) – 39:00 (5x4)   1:2 Бау (Мейер) – 41:46 (5x5)

Чехия — Австрия — 1:2 (Б)

Австрия сравняла счёт за 38 секунд до конца третьего периода и одержала победу в серии буллитов. У чехов гол на счету Романа Червенки, за датчан отличился Брайан Леблер. Победный буллит (единственный реализованный в серии) записал на свой счёт Петер Шнайдер.

ЧМ-2022. Группа B
17 мая 2022, вторник. 16:20 МСК
Чехия
Окончен
1 : 2
Б
Австрия
1:0 Червенка (Блюмель, Кундратек) – 17:59 (5x5)   1:1 Леблер (Хайнрих, Шнайдер) – 59:22 (6x5)   1:2 Шнайдер – 65:00 (ПБ)

Швейцария — Казахстан — 3:2

Швейцарцы одержали третью победу на турнире в трёх матчах после игры с Казахстаном. За Швейцарию голами отметились Денис Мальгин, Дарио Симьон и Фабрис Херцог, у Казахстана отличились Джесси Блэкер и Валерий Орехов.

ЧМ-2022. Группа A
17 мая 2022, вторник. 20:20 МСК
Швейцария
Окончен
3 : 2
Казахстан
1:0 Мальгин (Курашев, Зигенталер) – 23:58 (5x5)   2:0 Симьон – 34:32 (5x5)   2:1 Блэкер – 45:47 (4x5)   3:1 Херцог (Амбюль) – 55:39 (5x5)   3:2 Орехов (Михайлис, Валк) – 57:52 (5x5)

Швеция — Великобритания — 6:0

Шведы выиграли третий матч из трёх, всухую переиграв Великобританию. В этом матче по два гола забили Расмус Асплунд и Антон Бенгтссон, также голами отметились Юаким Нордстрём и Расмус Далин.

ЧМ-2022. Группа B
17 мая 2022, вторник. 20:20 МСК
Швеция
Окончен
6 : 0
Великобритания
1:0 Асплунд (Далин, Ларссон) – 00:13 (5x5)   2:0 Нордстрём (Ларссон, Бемстрём) – 07:43 (5x5)   3:0 Бенгтссон (Броме) – 10:24 (5x5)   4:0 Далин (Пудас, Бенгтссон) – 13:09 (5x5)   5:0 Асплунд (Келльман, Далин) – 19:55 (5x4)   6:0 Бенгтссон (Ланг, Тёммернес) – 53:09 (5x5)

Турнирная таблица чемпионата мира 2022 года

На данный момент все команды провели по три матча на турнире.

Группа А:

Канадцы возглавляют таблицу группы A, набрав девять очков. Столько же баллов у Швейцарии, а топ-3 замыкает Дания с шестью очками. Германия также набрала шесть баллов, Словакия и Франция располагаются ниже с тремя набранными очками, а Италия и Казахстан пока не набрали очков.

Группа B:

Швеция с девятью очками идёт на первом месте, опережая Финляндию по дополнительным показателям. На третьем месте идёт сборная США (5 баллов), следом идёт Чехия (4). На пятом и шестом местах располагаются Австрия и Латвия (обе – 3), седьмая строчка у Норвегии (7), замыкает таблицу Великобритания (1).

Турнирная таблица чемпионата мира 2022 года
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